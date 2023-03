Mexique : Dix morts et cinq blessés dans l’attaque d’un bar

Dix personnes sont décédées et cinq autres blessées lors d’une violente attaque dans un bar au Mexique, ont indiqué dimanche les autorités.

Le gouvernement de l’État de Guanajuato collabore avec le ministère public afin de «trouver les responsables». AFP

Samedi à 23 h 00 (05 h 00 GMT), un groupe d’hommes armés a fait irruption et tiré sur les clients et employés de cet établissement situé sur une route reliant les villes de Celaya et Queretaro, dans l’État de Guanajuato, au centre du pays.

Huit personnes sont mortes, deux femmes et six hommes, sept autres ont été blessées et restent «non identifiées à l’heure actuelle», selon le rapport officiel du bureau du procureur de l’État. La municipalité d’Apaseo el Grande a fait part quelques heures plus tard du décès à l’hôpital public de Celaya de deux des blessés, une femme de 23 ans et un mineur de 16 ans.

Le pronostic vital est réservé pour cinq blessés qui souffrent de graves blessures, ont indiqué des sources officielles. Le gouvernement de l’État de Guanajuato collabore avec le ministère public afin de «trouver les responsables» et être «en contact avec les familles des personnes touchées», selon un communiqué officiel.

Guanajuato, un État industriel florissant, est devenu le plus violent du Mexique en raison de rivalités entre les cartels de Santa Rosa de Lima et de Jalisco Nueva Generación autour de leurs activités communes, notamment le trafic de drogue et le vol de carburant. Les deux organisations se disputent avec une extrême violence ce territoire.