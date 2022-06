Jordanie : Dix morts et plus de 200 blessés après la fuite d’une substance toxique

Un conteneur s’est renversé au cours de son transport dans le port d’Aqaba, dans le sud du pays, provoquant une fuite de gaz mortelle.

Aqaba, l’un des principaux ports de la mer Rouge, est le seul port maritime du royaume hachémite, par lequel transitent la plupart des importations et exportations jordaniennes. «Le bilan de morts après la fuite de gaz dans le port d’Aqaba s’élève à dix morts et plus de 200 blessés», a déclaré à l’AFP le ministre de l’Information, Fayçal al-Chouboul, également porte-parole du gouvernement jordanien.