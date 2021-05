Nidwald - Dix navires de l’armée suisse sous la protection de Neptune

Ce n’est pas parce que la Suisse n’a pas d’accès à la mer qu’elle ne possède pas de marine. Le 15 mai dernier, une armada s’est rassemblée à Stansstad (NW) sur le lac d’Alpnach pour procéder au baptême de 10 bateaux faisant partie de la Compagnie de canots à moteur 10. Chaque embarcation porte le nom de planètes ou d’étoiles comme Sirius, Castor ou encore Neptune et peut filer à 65 km/h sur l’eau.

Conformément à la tradition, dix marraines ont écrasé une bouteille de champagne (enveloppée dans un sac plastique pour des raisons environnementales) sur le flanc des navires. Parmi les marraines soldates on trouve Tabea Schneider, première femme servant un canon de Suisse ainsi que des athlètes de haut niveau de l’armée comme Nina Christen ou Jessica Keiser. Le baptême est une tradition est une garantie car les marins croient que le dieu de la mer, Neptune, ne tolère sur l’eau que les bateaux baptisés. «C’est une garantie de chance et d’absence de problèmes tant pour le bateau que son équipage» a déclaré le brigadier Stefan Christen, commandant de la Formation d’application du génie/du sauvetage/NBC.

Un investissement important

Ces dix bateaux rejoignent quatre autres unités déjà baptisées en 2019. Le programme d’armement a prévu un budget de 49 millions de francs pour cette acquisition. Ils servent à la protection des eaux frontalières, à la surveillance des eaux intérieures par tous les temps, viennent en appui au Corps des gardes-frontières et aux organisations de police civiles dans le cadre d’engagements subsidiaires, avec possibilité limitée de transporter des formations militaires et des civils et finalement sont en appui général aux militaires engagés dans des activités dans ou sur l’eau.