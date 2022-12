Nigeria : Dix-neuf personnes arrêtées pour avoir organisé un «mariage gay»

Quinze femmes et quatre hommes âgés d’une vingtaine d’années ont été interpellés à Kano, ville qui a instauré la charia en 2000.

Les 19 personnes, 15 femmes et quatre hommes âgés d’une vingtaine d’années, ont été arrêtées dimanche dans une salle polyvalente, a affirmé Lawan Ibrahim Fagge, un porte-parole de la police islamique. «Nos hommes ont fait irruption dans le lieu où un couple gay organisait un mariage et ont arrêté 19 hommes et femmes, dont l’organisatrice du mariage», a-t-il déclaré.