Ferry en feu en Grèce : Dix passagers manquent toujours à l’appel

Les pompiers et les garde-côtes grecs ont repris lundi, leurs «difficiles» opérations à la recherche d’éventuels survivants à bord du ferry italien en feu, au large de Corfou.

Une épaisse fumée noire s’échappe toujours de l’Euroferry Olympia de la compagnie italienne Grimaldi, plus de 72 heures après le début du sinistre à bord du navire d’où 281 personnes ont été secourues. «C’est une opération très difficile» à cause des importantes fumées et de «la pression thermique considérable», a déclaré à l’AFP une porte-parole des pompiers. Une quarantaine de pompiers participent lundi aux opérations d’extinction du feu et de recherche des disparus à quelque 3 km de l’île de Corfou, aidés de remorqueurs et de bateaux des garde-côtes, a-t-elle précisé.