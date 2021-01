Coronavirus : Dix pays concentrent 95% des vaccinations

L’Organisation mondiale de la santé en appelait jeudi à davantage de collaboration en pleine pandémie, alors que la répartition des vaccins dans le monde n’est pas optimale.

L’Europe doit faire preuve de plus de solidarité vaccinale à l’heure où 95% des doses ont été utilisées dans dix pays, a demandé jeudi la direction régionale de l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) .

Il est nécessaire que «tous les pays capables de contribuer, de donner et de soutenir l’accès et le déploiement équitables des vaccins le fassent», a affirmé le directeur Europe de l’OMS, Hans Kluge, au cours d’un point presse en ligne, soulignant les efforts «énormes» réalisés par l’organisation et ses partenaires pour que chaque pays puisse obtenir des vaccins.