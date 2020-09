Incendie en Grèce : Dix pays de l’UE vont accueillir 400 enfants de Moria

Dix pays de l’Union européenne vont accueillir quelque 400 migrants mineurs non accompagnés, évacués de l’île grecque de Lesbos après l’incendie gigantesque du camp de réfugiés de Moria.

«Depuis plusieurs heures, des grands feux entourent le centre de réception. Les foyers se multiplient [...] et avec la force du vent (7-8 beauforts), le feu s’étend rapidement», commente sur sa page Facebook l’association des habitants de Moria et des autres villages environnants. (9 septembre 2020)

Ces 400 mineurs non accompagnés ont déjà été transférés en Grèce continentale après l’incendie qui a ravagé le camp insalubre et surpeuplé, et laissé les plus de 12’000 personnes qui y vivaient dans le plus grand dénument.