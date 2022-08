Reconvilier (BE) : Dix personnes blessées après une collision frontale

Une collision frontale entre deux véhicules s’est produite dimanche soir, sur l’A16, à Reconvilier. Dix personnes ont été blessées et emmenées à l’hôpital.

Un accident spectaculaire s’est produit entre deux véhicules dimanche soir peu après 23h, sur l’A16, à la hauteur de Reconvilier (BE).

Une collision frontale s’est alors produite avec un minibus circulant dans l’autre direction. Les six occupants du monospace ainsi que les quatre personnes se trouvant dans le minibus ont été blessés. Pris en charge par trois équipes d’ambulanciers, ils ont tous été conduits à l’hôpital.

Tronçon fermé durant deux heures

Les deux véhicules impliqués dans l’accident sont en dégât total et ont été remorqués. Afin de permettre l’engagement sur place, le tronçon concerné de l’A16 a été totalement fermé au trafic sur quelques centaines de mètres.

Une déviation a été mise en place par l’aire de repos dans les deux sens durant près de deux heures. Les sapeurs-pompiers du CRISM sont intervenus sur place, afin de régler la circulation et absorber les fuites d’hydrocarbures. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête de manière à déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident.