Indonésie : Dix personnes tuées par de fortes vagues en méditant sur une plage

Bravant les risques dus aux fortes vagues, une vingtaine d’Indonésiens se sont glissés sur une plage samedi, pour méditer, avant d’être emportés par un raz de marée. Bilan: dix morts et un disparu.

«Ils étaient trop près de la mer et n’ont pas pu se sauver lorsque le raz-de-marée a déferlé et les a emportés», a indiqué le chef de la police locale, Hery Purnomo, à TVOne. Dix corps ont été repêchés dans l’océan et douze personnes ont été sauvées. Un homme de 40 ans est toujours porté disparu. Hery Purnomo n’était pas en mesure de dire quel type de rituel ils pratiquaient, mais il a indiqué que le gourou a survécu au drame et va être interrogé.