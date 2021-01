France 2 : «Dix pour cent»: et si la saison 4 n’était pas la dernière?

Le coproducteur de la série diffusée sur France 2 a confirmé qu’elle reviendrait le temps d’un téléfilm, mais aussi d’une 5e saison.

L’ancien agent artistique a confié que plusieurs projets étaient à l’étude, dont un téléfilm qui se déroulerait à New York. «Avant la diffusion de la cinquième saison, en faisant ce unitaire assez vite, les gens ne vont pas perdre de vue la série. Ne rien faire avant va éloigner le téléspectateur. Ensuite, on reviendra à une cinquième saison. Il faut du temps pour l’écrire», a-t-il dit.

Créée par Fanny Herrero et lancée en 2015 sur France 2, «Dix pour cent» a connu un succès international en étant diffusée par Netflix sous le titre «Call My Agent!». Une adaptation québécoise, appelée «Les Invisibles», a été proposée en 2019 sur la chaîne TVA. Une version turque a également vu le jour en 2020 et des adaptations au Royaume-Uni, en Chine, en Inde, au Canada, en Espagne et en Italie sont à l’étude.