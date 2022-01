TV : «Dix pour Cent»: on en sait un peu plus sur le film à venir

Camille Cottin se glissera à nouveau dans la peau d’Andréa Martel, qui fera une petite virée à New York.

Le producteur Michel Feller, qui planche sur ce projet, a donné quelques précisions dans une interview à Variety : «Le film débute avec Andréa à New York, puis l’intrigue se déplace en France. Nous allons proposer un point de vue américain sur la manière de tourner en France, et je vous promets que ce sera haut en couleur», a-t-il déclaré.

Imaginée par l’ancien agent Dominique Besnehard, la série avec Camille Cottin, que nous avions rencontrée au Festival de Cannes, Grégory Montel, Laure Calamy ou encore Nicolas Maury, qui a depuis réalisé son premier film, cartonne à l’internationale, propulsée entre autres par sa diffusion sur Netflix. Déjà adaptée en Inde, au Canada et en Turquie, «Dix pour cent» a aussi des remakes prévus en Corée du Sud, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, en Pologne, au Moyen-Orient, en Espagne, en Grèce, en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne. La version britannique devrait avoir Helena Bonham Carter en guest star, et une apparition de Camille Cottin serait envisagée.