Education: Dix semaines de pause estival c'est OK pour les Tessinois

Avec ses dix semaines de vacances scolaires en été, le canton du Tessin est le leader d’un comparatif suisse. En Romandie, on trouve le Valais (7,5 semaines), puis, avec 7 semaines, Genève, le Jura et Vaud. Neuchâtel n’offre que 6 semaines et Fribourg 5,5 semaines. Zurich ferme la marche de ce classement avec 5 semaines. La durée totale des vacances scolaires est relativement similaire tout au long de l’année. Les différences mineures sont compensées par le nombre différent de leçons pendant le temps scolaire, rapporte la «Luzerner Zeitung».