Pakistan : Dix-sept arrestations après le meurtre et le viol d’une petite fille

La découverte du cadavre d’une fillette âgée de deux ans mercredi dans le nord-est du pays rappelle une affaire similaire qui avait provoqué une vague de colère en 2018.

La police pakistanaise a arrêté samedi 17 suspects après la découverte du corps d'une petite fille de deux ans violée et assassinée, un crime qui rappelle le viol et le meurtre d'une fillette en 2018 qui avait suscité indignation et émeutes.