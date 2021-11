Covid-19 : Dix-sept cafés romands rétifs au pass ont été fermés

Les polices ont communiqué le nombre de restaurants punis pour absence de contrôle du certificat Covid. Quatorze se trouvent à Genève.

En plus du désormais fameux restaurant de Zermatt (VS), dont les patrons ont même été arrêtés en raison de leur refus de s’assurer que leurs clients étaient au bénéfice d’un certificat sanitaire, dix-sept autres établissements romands ont été fermés pour la même raison. L’information, publiée par tdg.ch, provient de l’ATS, qui a interrogé les polices des six cantons francophones. Genève fait figure de mauvais élève, avec quatorze cafés bouclés. Le canton de Vaud ne compte qu’un seul cas, dans la région de Montreux. A Neuchâtel, deux fermetures administratives ont été prononcées.