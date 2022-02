Cisjordanie : Dix-sept Israéliens arrêtés après une attaque dans un village

Mercredi, les forces de l’ordre israéliennes ont interpellé près de 20 personnes pour des actes de vandalisme dans un village palestinien au mois de janvier.

Le 24 janvier, des Israéliens à bord de plusieurs véhicules se dirigeaient vers la colonie de Yitzhar, près de Naplouse (nord), lorsqu’ils se sont arrêtés dans le village palestinien de Hawara et «ont blessé un Palestinien» et «causé d’importants dégâts à des magasins, des véhicules et des biens», a indiqué la police. Ils tenaient à la main «des matraques, des pierres» et d’autres «objets», a-t-elle précisé dans un communiqué.