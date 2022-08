Jura : Dix-sept vaches d’un même troupeau meurent en quelques jours

Un éleveur de Courgenay a vu périr plus de la moitié de ses bêtes. Des analyses sont en cours mais la vétérinaire de l’élevage soupçonne le botulisme.

Dans une exploitation de Courgenay (JU), dix-sept vaches sont mortes depuis dimanche. L’éleveur a perdu plus de la moitié de son troupeau, sans pouvoir rien faire pour les aider. Les bêtes ont montré des problèmes neurologiques qui ont entraîné rapidement une sorte de paralysie: elles ne pouvaient plus ni boire ni manger et finissaient par mourir d’asphyxie, explique la radio RFJ. Des cadavres ont été envoyés au Tierspital, à Berne, pour y être autopsiés mais les résultats des analyses ne devraient pas être connus avant une dizaine de jours.