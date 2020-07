Hockey sur glace

Dix Suisses vont jouer les play-off de NHL

Le championnat nord-américain reprend samedi à huis clos dans deux villes et dans un format inédit.

Le 22 mai, la direction de la ligue professionnelle nord-américaine et le syndicat des joueurs (NHLPA) avaient posé les conditions - cadres d’un retour au jeu: la saison régulière a été définitivement arrêtée alors qu’il restait 189 matches à disputer et les douze premières équipes de chacune des deux Conférences ont accédé à la phase éliminatoire.

Si les quatre premières équipes de chacune des deux associations sont d’ores et déjà qualifiées pour les 8es de finales (Boston, Tampa Bay, Washington et Philadelphie à l’Est; Saint-Louis, Colorado, Las Vegas et Dallas à l’Ouest), les autres vont s’affronter dès samedi dans des séries au meilleur des cinq parties pour désigner leurs futurs adversaires. La formule: le 5e contre le 12e, le 6e face au 11e, etc.