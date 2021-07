Genève : Dix tonnes de paille prennent feu sur un tracteur

Un véhicule agricole s’est embrasé mercredi après-midi sur un giratoire. Il a fallu deux heures aux pompiers pour venir à bout de l’incendie.

Dix tonnes de paille qui partent en fumée, ça ne passe pas inaperçu. Mercredi, peu avant 16h, de nombreux appels sont parvenus au Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) pour signaler un incendie et un important dégagement de fumée. La cause? Un tracteur transportant de la paille s’était embrasé sur la route, le feu s’est propagé au chargement hautement inflammable. Les faits se sont produits à la sortie du village de Corsier, sur la route de Thonon, en direction d’Anières.