Il y a vélo et vélo. Il existe aujourd’hui des vélos pour presque tous les usages, qui diffèrent non seulement sur le plan visuel, mais également dans leur fonction. Voici dix types différents pour la nouvelle saison.

1. Le vélo cargo de type long John

R-M.de

Que ce soit pour les familles, les petites entreprises ou les services de livraison, la demande de vélos cargos est en forte progression partout en Europe. C’est ce que révèlent les chiffres de l’association Cycling Industries Europe (CIE), qui avait prévu une croissance d’environ 50% en Europe pour 2020. Les vélos cargos diffèrent énormément les uns des autres: il existe, par exemple, le vélo cargo moderne destiné aux familles et aux ménages privés, qui est un vélo biporteur Long John. Grâce à son spacieux plateau à l’avant du guidon, il permet le chargement de trois enfants ou de marchandises. En même temps, il a un faible rayon de braquage et un centre de gravité bas, ce qui permet d’adopter une conduite sportive en toute sécurité, même dans les rues étroites.

2. Le vélo cargo de type longtail

Cosmic Sports

Un autre exemple de vélo cargo destiné à un autre usage est le vélo longtail (à longue queue). Comme son nom l’indique, il est plus long à l’arrière, permettant ainsi le chargement de bagages plus volumineux ou d’un siège-enfants sur le porte-bagages. Le vélo longtail est de plus en plus populaire, dans la mesure où il nécessite moins d’espace de stationnement que d’autres vélos cargos.

3. Le vélo SUV

Flyer Bikes

Par analogie avec les voitures SUV, le vélo SUV est conçu à la fois pour une conduite en ville et hors des sentiers battus. Reposant sur un cadre de VTT électrique à suspensions avant et arrière, ainsi que sur de larges pneus à crampons, ces vélos sont en plus équipés d’un porte-bagages, de garde-boue et d’un système d’éclairage. De quoi vous rendre au bureau ou faire une virée un peu plus sportive après le travail.

4. Le VTT électrique

Haibike

Le VTT électrique fait actuellement partie des segments à forte croissance dans le secteur du vélo. Il permet de faire de plus grandes virées en dehors des sentiers battus et offre donc des plaisirs plus variés, que ce soit pour les débutants ou pour les sportifs de haut niveau.

5. Le gravel

Cannondale

Le gravel est une, sinon LA nouvelle star des vélos. Grâce à ses larges pneus, il permet la pratique du cyclocross, même en dehors des routes asphaltées. Le plaisir ne se termine pas sur le gravier, comme son nom anglais pourrait laisser supposer, mais en dehors des sentiers battus si tant est qu’il se termine.

6. Le vélo pour enfants

Puky

La demande de vélos pour enfants a fortement augmenté pendant la crise du coronavirus. Ils constituent d’une part une alternative au bus scolaire et sont, d’autre part, un outil de jeu et de sport pour après l’école. Le choix est également très vaste pour les enfants, allant du VTT au vélo électrique. Il est important de veiller à ce que le vélo pour enfant ait un cadre plus bas pour faciliter la montée et la descente.

7. Le vélo de tourisme

Ortlieb

L’année dernière déjà, le coronavirus était venu mettre des bâtons dans les roues des vacanciers et on peut se demander s’il en sera autrement cette année. Passer ses vacances en Suisse était et reste une bonne alternative et il semblerait que nous enfourcherons sans doute encore une fois nos bicyclettes cet été pour explorer notre pays. La formule excursions de plusieurs jours sur pistes cyclables le long de cours d’eau ou à travers la campagne est tout à fait compatible avec le coronavirus. C’est pourquoi le vélo de voyage, qui offre beaucoup de place pour les bagages, trouve de plus en plus d’adeptes.

8. Le trike

HP Velotechnik

Le vélo couché a pendant longtemps été considéré comme un segment de niche. Avec l’électrification, le trike – c’est-à-dire le vélo couché à trois roues – a fini par être adopté par le grand public. Le trike, avec ou sans moteur, offre une position assise détendue, une meilleure stabilité – un point non négligeable surtout sur la neige et le verglas – ainsi qu’une vue panoramique. Si l’on ajoute à cela une bonne suspension, il permet même de couvrir agréablement et aisément des distances plus longues.

9. Le vélo électrique de ville

Flyer Bikes

La grande majorité des vélos de ville classiques qui se vendent actuellement sont équipés de moteurs électriques. L’intégration technique et visuelle de la batterie et du moteur est non seulement standard, mais présente également des avantages. D’une part, c’est plus esthétique et d’autre part, cela protège mieux la batterie du vandalisme et du vol. L’entrée basse et la position assise plus droite augmentent le confort de conduite en ville.

10. Le vélo trekking électrique

Flyer Bikes

En raison de son côté polyvalent, le vélo trekking bat depuis longtemps tous les records de ventes de vélos. Aujourd’hui, on ne le conçoit plus sans moteur électrique. Son équipement est robuste et à la pointe de la technologie. Il convient aussi bien à un usage quotidien qu’à des virées plus longues.