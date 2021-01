Football : Dixième Trophée des champions pour le PSG

Les Parisiens ont battu Marseille et apporté un premier titre à leur nouvel entraîneur.

Le Paris SG, grâce à Mauro Icardi et Neymar, a pris sa revanche contre Marseille (2-1) pour remporter le Trophée des champions, mercredi à Lens, premier titre de l’ère Mauricio Pochettino.

Si la pluie porte bonheur aux mariés, alors l’union entre «Poche» et le PSG promet d’être fructueuse, au vu des trombes d’eau qui sont tombées durant la soirée.

Le soulagement

Battre le rival marseillais est d’autant plus symbolique que le «Clasico» perdu au Parc des Princes (1-0), il y a quatre mois, avait auguré de l’automne compliqué qui allait être fatal à son prédécesseur Thomas Tuchel.

Payet buteur

Cette fois, ses joueurs ont maîtrisé leur sujet et leurs nerfs, comme l’avait demandé «Poche» qui a fait du contrôle des émotions l’un de ses premiers axes de travail.

Balayés le mauvais souvenir de septembre, le début de bagarre générale, les accusations d’injures racistes et homophobe, les cinq cartons rouges. Il est resté une équipe compacte, qui n’a laissé que peu de chances à l’OM.

Penalty de Neymar

«Ney» a marqué sur un penalty (84e) provoqué par Leandro Paredes et validé par l’assistance vidéo (VAR), comme pour rappeler que Paris était de retour.

D’ailleurs, le PSG s’est rappelé au bon souvenir des «quatre fantastiques» que Tuchel alignait peu, soit parce qu’il préférait un système plus stable, soit parce que ses super-héros étaient indisponibles.

Icardi homme du match

Parmi eux, Mauro Icardi, désigné homme du match, a le plus impressionné à Lens.

Le «Goleador», gêné par des pépins aux adducteurs et à un genou depuis quatre mois, a enchaîné un second match avec un but, après celui contre Brest samedi (3-0), pour la première fois de la saison.