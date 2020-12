Qu’est-ce qu’on les aime les fleurs… jusqu’à ce qu’elles se fanent. Il existe pourtant une solution pour les faire durer: la presse (voir marche à suivre plus bas). Une technique grâce à laquelle les fleurs conservent leurs belles couleurs. Ensuite, il n’y a plus qu’à les encadrer. Une bonne idée de cadeau à faire à quelqu’un ou juste à soi-même.

L’hiver n’étant pas la saison la plus propice à la cueillette, vous pouvez vous rendre chez un fleuriste ou au marché. Il est préférable de choisir des fleurs plutôt plates car celles-ci sécheront plus facilement que des fleurs volumineuses et donc plus humides.