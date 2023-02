Windisch: 50 locataires virés pour un centre de requérants

Les personnes touchées sous le choc

Interrogé par «20 Minuten» Björn Waltert, 32 ans, est l’une des personnes concernées. Il habite là depuis un an et demi. «On m’enlève ma maison. Je suis triste et je me sens traité injustement». Il vivait auparavant dans la rue et était heureux d’avoir trouvé un logement. «Il sera désormais très difficile pour moi de trouver quelque chose de nouveau. Je vis de l’aide sociale et j’ai un chien».