Inde : Dizaines de milliers d’évacuations à l’approche de Gulab

À l’approche du cyclone Gulab, certains états indiens se préparaient en déplaçant leur population. Des pluies violentes sont attendues.

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées préventivement dans trois États indiens avant l’arrivée prévue dimanche soir du cyclone Gulab sur la côte est du pays, ont annoncé les autorités. Le cyclone, et ses rafales attendues jusqu’à 95 km/h, devraient atteindre les terres entre les deux États côtiers d’Odisha et d’Andhra Pradesh, selon département météorologique indien.

Plus de 20’000 évacués

«Nous avons déjà évacué plus de 20’000 personnes dans des écoles et des bâtiments gouvernementaux transformés en abri anti-cyclone», a déclaré à l’AFP un des responsables de l’État, Bankim Hazra.

Frappé par les cyclones

Dans l’Odisha, l’évacuation est déjà en cours dans sept districts, selon un responsable, P.K. Jena, tandis que dans l’Andhra Pradesh, 85’000 personnes doivent être déplacées. Le nord de l’Océan Indien est de plus en plus régulièrement et sévèrement frappé par des cyclones, une aggravation que les scientifiques attribuent au réchauffement climatique.