Genève : Dizaines d’employés sur le carreau dans la faillite d’une école privée

Les raisons de la débâcle ne sont pas connues, mais ses conséquences, oui: 140 enseignants et des collaborateurs des services administratifs de Supercomm sont aujourd’hui sans travail. Leur employeur a fait faillite, a révélé la «Tribune de Genève». Spécialisée dans les cours en entreprises, cette école de langues était présente au bout du lac, mais aussi dans le canton de Vaud – à Nyon et à Lausanne – ainsi qu’à Zoug. Depuis le début de l’année, les salaires avaient du retard. Il n’y en carrément pas eu pour les employé en juin, juillet et août derniers. La direction de l’établissement n’a pas répondu aux sollicitations du quotidien genevois qui cherchait à connaître les raisons de cette faillite. Supercomm a notamment bénéficié d’aides publiques et de prêts Covid lors de la pandémie.