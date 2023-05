DJ Antoine est l'heureux papa d’une petite Zuri

DJ Antoine, un des meilleurs représentants de la musique suisse à l’étranger, est papa pour la deuxième fois. La compagne de celui qui est déjà le père d’un fils de 22 ans a en effet accouché le 16 mai 2023. «Je ne pourrais pas être plus heureux. Imana a mis au monde une fille en bonne santé. C’est un cadeau de Dieu, on ne pouvait pas souhaiter mieux dans la vie», s’est enthousiasmé l’artiste de 47 ans. Le Bâlois, qui pourrait se laisser inspirer par les paysages de Lavaux, a également révélé que la petite se prénommait Zuri et qu’elle pesait 3,5kg pour 51 centimètres.