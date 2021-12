DJ et clubbers en immersion à Electron

L’événement genevois, qui a fait jouer des DJ dans une brocante ou qui a organisé des live secrets en 2021, va réinvestir le Palladium. Et avec la manière! Electron proposera vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021 «une expérience immersive à 360 degrés». «Le DJ sera au milieu de la salle. Du tulle sur lequel on projettera des visuels sera installé autour du public. Le son sera diffusé à 360 degrés», détaille Danièle McClellan, responsable com d’Electron. Sauf surprise, tout se déroulera normalement, quelles que soient les annonces de Berne.