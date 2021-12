Évènement electro au RED, à Champéry en Valais

Champéry (VS) : DJ et lives électroniques à 2000 mètres d’altitude

La terrasse du bar-restaurant RED, à l’arrivée du téléphérique qui part de Champéry, se transformera en dancefloor vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021.

Il va y avoir le feu sur la terrasse du RED à Champéry. L’organisation PASS convie les amateurs à un événement électronique à l’occasion du début de la saison hivernale des Portes du Soleil et du lancement des après-ski de l’établissement d’altitude avec, entre autres, Dune, Jay fase, Quenum ou encore Fakear. Ce dernier n’est plus à présenter. Il a signé les hits electro-chill aux sonorités moyen-orientales «La Lune Rousse», «Song For Jo» ou encore «Hinode».

Reste qu’en Valais, Fakear pourrait évoluer dans un style plus rythmé, à l’image de son disque «Everything Will Grow Again». On rappellera que l’artiste normand de 30 ans avait prévu une grosse tournée avec cet album, sorti en juin 2020, finalement annulée à cause de la pandémie.