Genève: Septuagénaire coursé par la police, tout le monde est fautif

Genève : DJ septuagénaire coursé par la police: tout le monde fautif

DJ Mitch était fautif, la police aussi. La Chambre pénale d’appel et de révision a statué dans l’affaire de ce septuagénaire habitué des nuits genevoises et manifestant régulier de la Critical Mass. Le 20 mai 2020, en pleine pandémie de Covid-19, la manifestation à vélo avait été confrontée à un dispositif policier conséquent et annulée à la dernière minute. DJ Mitch avait alors pris la fuite devant des officiers qui voulaient contrôler son identité. Il n’aurait pas dû, a jugé la Cour.