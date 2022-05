France : DJ Snake a cru mourir en avion

Le célèbre DJ français a raconté une mésaventure qui lui était arrivée en 2016 à cause d’un «caprice».

«On s’arrête en Croatie à Split pour donner un show dans un stade devant 80’000 personnes. On atterrit (ndlr: avec son jet privé) et il pleut. Le concert est annulé. L’ambiance n’était pas top», s’est remémoré DJ Snake, 35 ans, qui s’est produit au MAD de Lausanne en septembre 2021. À son initiative, lui et ses copains «votent» pour élire une autre destination: «Je leur ai dit: «Venez on se casse, on va à quelque part d’autre.» On a choisi Barcelone. Mon équipe a transpiré pour les autorisations de vol. L’aéroport nous a dit qu’avec cette météo ce n’était pas prudent de décoller et que cela pouvait être dangereux. J’étais jeune et con. J’ai dit: «On y va, on s’en fout!» Et ce qui devait arriver, arriva.»