Les coulisses de la venue DJ Snake au MAD

Qui l’eût cru? DJ Snake, qui cumule les milliards de streams et qui a bossé avec Justin ­Bieber, Lady Gaga ou encore Selena Gomez, sera derrière les platines du temple lausannois de la nuit le mercredi 8 septembre 2021 dès 23h30, pour un set de 75 minutes au minimum. «C’est fou. À cause de certaines annulations de ses dates, je me suis aperçue qu’il y avait une petite fenêtre de libre dans son agenda. J’ai tenté ma chance et lui ai fait parvenir une offre», confie Faty Ghassem, de l’agence AProd Agency.