DJ Snake enfin annoncé au Vibiscum Festival à Vevey

Vevey : DJ Snake enfin confirmé au Vibiscum Festival

«DJ Snake mettra le feu au lac le samedi 10 juin 2023 pour la soirée électro-dance. Avec une scène unique au cœur de la Ville, au bord du Léman et face aux Dents-du-Midi, le spectacle promet d’être hors du commun», ont communiqué les organisateurs du Vibiscum, le 17 janvier 2023, en précisant que ce sera l’unique show de l’auteur des hits «Lean On», «Taki Taki» ou encore «Let Me Love You» en Suisse durant l’été.

On rappellera que le 19 décembre 2022, le festival qui prévoit une 2e édition XXL avait prévu «d’annoncer du lourd» pour le lendemain, ce qu’il n’a jamais fait. Les sésames pour le concert de DJ Snake avaient en revanche été mis en vente, avant de disparaître du site de la billetterie. Avec humour, le Vibiscum avait parlé de «faux départ». «Tellement pressés et heureux de vous faire une annonce, nous avons démarré trop vite et on s’est pris les pieds dans le tapis», s’était-il excusé sur les réseaux sociaux.