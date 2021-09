Paris Saint-Germain : DJ Snake fâché d’avoir remplacé Phil Collins

Le Paris Saint-Germain a troqué un titre du Britannique contre un du DJ français lors de l’entrée des joueurs dans le stade du Parc des Princes. Sans consulter ce dernier.

Le club de la capitale française n’a peut-être pas fait tout juste sur ce coup. Un des titres de DJ Snake, qui s’est récemment produit au MAD de Lausanne, a été choisi comme musique d’entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes samedi 11 septembre 2021. Ce morceau remplaçait «Who Said I Would» de Phil Collins diffusé dans le stade depuis le début des années 1990. Via ses réseaux sociaux, le DJ français, grand fan du Paris Saint-Germain, s’est montré opposé à ce changement: «Je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs.»