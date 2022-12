Vevey (VD) : DJ Snake fera vibrer le Vibiscum Festival

Après avoir retourné le Paléo en 2022, c’est le Vibiscum Festival à Vevey que DJ Snake fera vibrer avec ses sons électroniques violents et ses multiples tubes («Lean On», «Taki Taki», «Let Me Love You», …). Selon le site de billetterie Ticketcorner, le Parisien adepte du «mur de la mort » se produira le samedi 10 juin 2023. La manifestation n’a pas encore communiqué sur la venue de la star.

On rappellera qu’après une première édition qui a réuni 6000 personnes sur deux soirs, le festival a vu beaucoup plus grand pour sa deuxième. Il va durer cinq jours et se tiendra au jardin du Rivage, au château de l’Aile, dans la Grenette et surtout sur la place du Marché, où 18’000 festivaliers pourront se masser devant la scène principale.