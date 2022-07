DJ Snake pourra prolonger au Paléo, s’il le veut

Paléo Festival : DJ Snake pourra prolonger, s’il le veut

Le Parisien, attendu vendredi 22 juillet 2022 sur la Grande Scène du Paléo, a fait le buzz il y a une semaine au festival des Vieilles Charrues (F). La star y a joué plus longtemps que prévu après avoir lâché au public: «On va faire trente minutes de plus! Appelez la police, DJ Snake ne quittera pas les platines.» Il a fini par se faire couper le son après quinze minutes, rapporte letelegramme.fr.

Sur l’Asse, il est prévu qu’il mixe 1h15. «Si Snake veut jouer plus, on est preneurs. C’est une chance pour le festivalier d’avoir du rab, et un honneur pour nous. On ne le coupera pas», affirme Mathieu Monnier, programmateur du Paléo. En revanche, un show qui déborde a un impact: «Après lui, il y a encore trois concerts sur les autres scènes. On doit décider soit de les maintenir à l’heure prévue, soit de les décaler.» Logiquement, peu importe qui joue les prolongations, le cachet ne bouge pas. «Sinon tous les artistes déborderaient», rigole Mathieu Monnier.