Afrojack et David Guetta : DJ stars à contre-courant

Afrojack et David Guetta ont produit «Hero», tube en puissance d’un autre temps.

«Aujourd’hui, la musique électronique est unidirectionnelle. Tout le monde joue la sécurité avec des clins d’œil au funk ou à la disco, en donnant dans la slap house ou en utilisant des rythmes de hip-hop. Nous, on a voulu prendre un risque en créant une chanson dance à l’ancienne, avec des sons et un style de composition d’il y a 10 ou 15 ans», a raconté Afrojack à Your Edm. Le DJ est convaincu que «Hero» est le morceau idéal «pour faire la fête et célébrer la vie, alors que l’on aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel».