Live streaming caritatif : DJ stars français réunis pour reconstruire un hôpital de Beyrouth

Plusieurs cadors de la musique électronique, dont Martin Solveig ou Ofenbach, vont se succéder aux platines lors d’un live streaming. But: lever des fonds pour reconstruire un hôpital pédiatrique.

Jeudi 15 octobre 2020, de 21h à 2h, plusieurs cadors de la musique électronique made in France se succéderont pour le live streaming caritatif «Beirut je t’aime». Le but des huit DJ à l’affiche est de lever des fonds pour reconstruire un hôpital pédiatrique de Beyrouth qui avait été entièrement détruit par l’explosion du 4 août 2020. «Le line-up a été monté avec des potes. Il y aura beaucoup de bonne musique et c’est surtout un cause importante», a dit Martin Solveig, qui participe à cet événement, en story Instagram.