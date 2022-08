Natation: Djakovic à la fête, Genevois «chocolat» et édition historique

Pour décrocher sa deuxième breloque argentée de la semaine romaine, le Suisse a dû mettre près de deux secondes dans la vue à son record national de la distance (3'43''93 contre 3'45''82). Il est parti fort, comme souvent, et était même en tête jusqu’aux 150 mètres. Il n’a pas craqué par la suite et a confirmé au niveau continental sa belle médaille de bronze conquise lors des derniers Mondiaux en petit bassin à Abou Dhabi, il y a neuf mois.

Grâce à cette 4e breloque signée Djakovic, la Suisse a réussi sa plus belle récolte lors de joutes continentales. Et ça aurait pu être encore mieux, car ce mercredi n'a pas vraiment été la journée des Genevois. Sur 200 mètres 4 nages, Jérémy Desplanches a raté la médaille continentale pour plus d'une demi-seconde. Le Genevois est resté à plus de deux secondes et demie de son record sur la distance. Il était parti fort, avant de plier sur la fin devant le Hongrois Hubert Kos, sacré face à l'Italien Alberto Razzetto et au Portugais Gabriel Jose Lopes.