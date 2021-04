Afrique : Djibouti: le président Guelleh en lice pour un 5e mandat

Les Djiboutiens votent vendredi pour élire leur président, un scrutin où le sortant Ismaël Omar Guelleh, inamovible leader de ce petit pays stratégique de la Corne de l’Afrique, se présente pour un cinquième et, théoriquement, dernier mandat.

Ismaël Omar Guelleh, 73 ans, est au pouvoir depuis 22 ans dans ce petit pays qu’il dirige d’une main de fer et dont il a su exploiter la position stratégique, aux confins de l’Afrique et de l’Arabie. Au cours de la campagne électorale, ses meetings ont rassemblé des milliers de sympathisants, masqués ou non, malgré une vague d’infections au Covid-19, avec actuellement près de 200 cas quotidiens et 23% de positivité des tests.