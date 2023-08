Football: Djibril Sow sur le point de rejoindre le Séville FC

Formé au FC Zurich et au Borussia Mönchengladbach, le demi défensif d’origine sénégalaise s’était révélé sous les couleurs de Young Boys entre 2017 et 2019. Il avait remporté deux titres de champion de Suisse (2018, 2019) et découvert la Ligue des champions avec le club bernois. De quoi taper dans l'œil des recruteurs de l’Eintracht Francfort, qui l’avaient fait venir contre 14 millions d’euros. En quatre saisons passées outre-Rhin, Sow a porté à 160 reprises le maillot rouge, noir et blanc.