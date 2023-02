Open d’Australie: Djokovic a joué avec une déchirure de 3 centimètres à l’ischio-jambier

Dimanche à Melbourne, Novak Djokovic a remporté son dixième Open d’Australie et son 22e sacre en Grand Chelem. Et ce malgré une déchirure de 3 centimètres à l’ischio-jambier, que le Serbe a traînée pendant deux semaines. Pour rappel, en 2020, il s’était adjugé le tournoi alors qu’il souffrait d’une déchirure abdominale passée de 1,7 à 2,5 centimètres.

Tout au long du tournoi, les doutes concernant la véracité de sa lésion aux ischio-jambiers l’ont d’ailleurs passablement énervé. «Quand les autres joueurs sont blessés, ce sont des victimes alors que quand c’est moi, soi-disant je fais semblant. (…) Mais c’est amusant de voir comme le récit qui m’entoure est toujours différent par rapport aux autres joueurs. Cela dit, j’y suis habitué, cela me donne juste une force et une motivation supplémentaires. Pour cela, je remercie ceux qui me mettent en doute», avait-il déclaré après son huitième de finale contre Alex De Minaur.

Le patron du tournoi met les choses au clair

«Le match contre Dimitrov (ndlr: troisième tour) est celui qui me faisait le plus peur. Mais Dimitrov a mal joué le coup. Son entraîneur et lui n’avaient pas la bonne stratégie. Novak ne pouvait pas bouger et Grigor a dû tenter 2 ou 3 amorties seulement», a expliqué Ivanisevic à Tennis Majors.