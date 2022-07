Djokovic à la Laver Cup avec Federer, Nadal et Murray

Un plateau de rêve. Rafael Nadal (ATP 3), Roger Federer (non classé), Andy Murray (ATP 50) et Novak Djokovic (ATP 7) seront alignés ensemble lors de la Laver Cup, qui aura lieu à Londres du 23 au 25 septembre prochain. Les organisateurs ont confirmé vendredi la participation du Serbe. L’Espagnol, le Bâlois et le Britannique avaient eux déjà annoncé leur présence à ce tournoi d’exhibition mis en place depuis 2017 sous l’impulsion de «RF».