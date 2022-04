Tennis : Djokovic a souffert à Belgrade

À domicile, le No 1 mondial a dû batailler plus de trois heures pour éliminer son compatriote Laslo Djere.

Nole a dû batailler près de trois heures et demie (3 h 21) pour décrocher cette victoire un peu à contre-courant du jeu qu’il est parvenu à produire.

Breaké et mené 4 à 3 au deuxième set, le Serbe de 34 ans a trouvé les moyens de revenir au score et de pousser jusqu’au jeu décisif dans les deux dernières manches, qu’il a remportées non sans trembler.