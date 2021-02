Tennis : Djokovic a souffert face à Tiafoe, mais il a fini par passer

Le No1 mondial a été accroché par l’Américain, mais il s’en est sorti en quatre sets. La tableau féminin a perdu la Canadienne Bianca Andreescu, alors que la promenade se poursuit pour Serena Williams.

Le No 1 mondial n’a pas joué son meilleur tennis, mais il a su élever son niveau et surtout la pression sur son adversaire aux moments importants. Il affrontera encore un Américain au 3e tour, Reilly Opelka (38e) ou Taylor Fritz (31e).

Un avertissement décisif

Sous la pression de son adversaire, mais également parce qu’il sent qu’il a une chance à jouer, Tiafoe s’est énervé et a récolté un avertissement dans le 4e set qui fait basculer définitivement la rencontre. «On a fait un match de grande qualité, il a tout donné et malheureusement pour lui, il a écopé d’un avertissement qui l’a privé d’un premier service à 30-30, ce qui m’a permis de mener 30-40», a analysé Djokovic. Il a en effet saisi sa chance de faire le break pour mener 4-3 et enchaîner facilement sur son service 5-3.