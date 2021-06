Tennis : Et Novak Djokovic a hurlé son soulagement

Le No 1 mondial s’est défait de l’Italien Matteo Berrettini en quatre manches et défiera son grand rival Rafael Nadale en demi-finale à Roland-Garros.

Pour la première «night session» avec du public – jusqu’à 5000 personnes maximum – de l’histoire de Roland-Garros, à la faveur de l’allègement des contraintes sanitaires et du recul du couvre-feu de 21 heures à 23 heures, «Djoko» a donné pendant presque trois sets le sentiment d’être parfaitement en contrôle et de pouvoir appuyer sur l’accélérateur quand il le désirait pour faire la différence.

Mais ça n’a pas été le cas au moment décisif, dans le tie-break du troisième set: en tête 5 points à 4 avec deux services à suivre, le Serbe a enchaîné deux fautes grossières, un coup droit et un revers expédiés dans le filet, et Berrettini a su saisir sa chance pour revenir à deux manches à une.

Chute sans gravité

Lancés dans un quatrième set, les deux joueurs ont été stoppés dans leur élan, à 3-2, par l’imminence du couvre-feu et la nécessité d’évacuer le stade. Une annonce accueillie par des sifflets. Djokovic et Berrettini ont alors quitté le court, pendant une vingtaine de minutes, le temps de convaincre les derniers récalcitrants. «Les conditions étaient particulières, avec du public dans trois manches et après nous seuls dans le stade. Il faut trouver la motivation, parce que le public donne une énergie très spéciale», a décrit le Serbe.