Tennis : Djokovic annoncé à Sydney juste avant l’Open d’Australie

Si la participation du Serbe à son tournoi du Grand Chelem favori est incertaine en raison des doutes sur sa vaccination anti-Covid, il est annoncé à l’ATP Cup début janvier à Sydney.

L’ATP Cup n’a pas imposé d’obligation vaccinale, mais tout voyageur entrant en Australie doit soit justifier d’un tel schéma, soit passer 14 jours en quarantaine. Un joueur non vacciné devrait donc arriver à Sydney au plus tard le 16 décembre.

La Russie en force

La Russie, tenante du titre et grande candidate à le conserver, affrontera l’Italie, l’Autriche et les Australiens. Le groupe C réunit Allemagne, Canada, États-Unis et Grande-Bretagne. Le groupe D opposera la Grèce, la Pologne, l’Argentine et la Géorgie.