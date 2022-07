Wimbledon : Djokovic contre Sinner au programme de mardi

Le choc des générations entre le Serbe, 35 ans, et l’Italien, 20 ans, ouvrira le bal mardi 5 juillet sur le central de Wimbledon.

Djokovic et Sinner ne se sont affrontés qu’à une seule reprise.

Le choc générationnel des quarts de finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner ouvrira la 9e journée de Wimbledon sur le Centre Court mardi, avant le quart de la No 2 mondiale Ons Jabeur contre la Tchèque Maria Bouzkova.

Djokovic et Sinner ne se sont affrontés qu’à une seule reprise, c’était sur la terre de Monte-Carlo, en 2021. Et le Serbe s’était imposé en deux sets, 6-4 6-2.

Programme des principaux matches de la 9e journée, mardi:

- Court No 1 (à partir de 14 h): Tatjana Maria (All) – Jule Niemeier (All), David Goffin (Bel) – Cameron Norrie (GB/9).