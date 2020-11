Novak Djokovic a terminé l’année six fois No 1 mondial lors de la dernière décennie.

A 33 ans, le Serbe est le joueur le plus âgé à terminer une saison au sommet de la hiérarchie mondiale.

Novak Djokovic a terminé la saison No 1 pour la 6e fois au cours des dix dernières années, après 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Il égale ainsi son héros d’enfance Pete Sampras: l’Américain avait terminé No 1 mondial de la saison 1993 à la saison 1998.