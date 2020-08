Tennis Djokovic déroule, Serena s’effondre

Novak Djokovic, favori du Masters 1000 de Cincinnati, s’est qualifié pour les quarts de finale de façon convaincante, contrairement à Serena Williams sortie en huitièmes, mardi soir.

Sur le Grandstand de Flushing Meadows, il a disposé sans encombre de l’Américain Tennys Sandgren 6-2, 6-4, se montrant plus vif, plus agressif et plus précis que la veille au soir contre le Lituanien Ricardas Berankis. Surtout, ses tensions douloureuses au cou semblent l’avoir abandonné.