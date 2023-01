Open d’Australie : Djokovic écarte facilement De Minaur et passe en quarts

Le 5e mondial n’a pas éprouvé de gêne, ni au niveau de la cuisse gauche bandée ni de la part de son adversaire, pour se hisser en quarts de finales de l’Open d’Australie en battant l’Australien (No 24) 6-2 6-1 6-2.

«Je ne peux pas m’excuser de ne pas avoir fait durer le match plus longtemps. Je voulais gagner en trois sets», a lancé le Serbe au public, en estimant avoir joué son «meilleur match» depuis le début de la saison.

A le voir jouer comme il a joué lundi, on se dit que seule sa blessure à la cuisse peut l’empêcher de remporter son dixième Open d’Australie, dimanche. Et peut-être De Minaur y a-t-il pensé en début de partie quand il a tenté de tenir l’échange et de prendre Djokovic de vitesse. Mais le Serbe a confirmé à l’issue de la rencontre n’avoir «rien senti» à la cuisse. «Aujourd’hui, ça ne s’est pas vu que j’étais blessé», a-t-il même souligné.