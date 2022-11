Masters 1000: Djokovic écrase Musetti et passe en demie à Paris

Tennis : Djokovic écrase Musetti à Paris pour passer en demie

Le Serbe a passé moins d’une heure et quart sur le court pour éliminer l’Italien en quart de finale du Masters 1000.

Novak Djokovic, tenant du titre, a infligé vendredi une sévère défaite à l’espoir italien Lorenzo Musetti (ATP 23) 6-0 6-3 et retrouve ainsi les demi-finales du Masters 1000 de Paris pour la huitième fois.

Vendredi, Djokovic qui a visiblement soif de jeu et de victoires à la fin de cette saison tronquée pour lui par son refus du vaccin contre le covid, a avalé la première manche en 24 minutes, sans laisser la moindre chance à son jeune adversaire (20 ans).

Après sept jeux perdus

Il a enchaîné en remportant le premier jeu du second set, mais il s’est mis à commettre quelques fautes qui ont permis à Musetti de reprendre — un peu — confiance. L’Italien a alors remporté son premier jeu et dans la foulée réussi un break pour mener 2-1.

Piqué au vif, Djokovic s’est ressaisi et a remporté les quatre jeux suivants pour reprendre le contrôle du match (5-2) et s’imposer sur sa mise en jeu.

Djokovic, non vacciné contre le covid, n’a pu participer à la tournée estivale sur le continent américain et a ainsi été privé de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet.